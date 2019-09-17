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Футбол. Лига Европы. Матч РБ Лейпциг - Зенит

"Зенит" заключил с Кокориным контракт до конца сезона

© Sputnik / Владимир Астапкович
Спорт
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Нападающий Александр Кокорин еще сможет провести несколько лет в футболе на самом высоком уровне, уверен генеральный директор футбольного клуба.

СУХУМ, 17 сен – Sputnik. Футбольный клуб "Зенит" и футболист Александр Кокорин по взаимной договоренности с футболистом заключили контракт до конца сезона, передает РИА новости со ссылкой на гендиректора клуба Александра Медведева.

"Мы очень рады, что эта грустная и тяжелая история окончательно закончилась, и что Саша вышел по УДО. Это означает, что он понес наказание, которые было вынесено. Хорошо, что он смог благодаря своему поведению и действиям выйти досрочно. Клуб принял решение подписать контракт. Это общее решение руководства клуба, владельцев и спонсоров клуба", - заявил Медведев.

© Sputnik / Илья Питалев
Кокорин и Мамаев отпущены на свободу

Кокорин и Павел Мамаев, осужденные за драки в Москве и освобожденные судом условно-досрочно, во вторник покинули исправительную колонию в Белгородской области.

"Нас очень тронуло, что он сказал, что хочет продолжить и закончить карьеру в "Зените" и готов играть за "Зенит" бесплатно. Ясно, что каждый труд должен быть оплачен. Я говорил с Александром. Клуб никогда его не бросал, как только стало возможным, помог с медицинскими консультациями. Человек должен иметь шанс после того, как понес тяжелое наказание – почти год провел в СИЗО и колонии. Это тяжелый период", - добавил Медведев.

У Павла Мамаева действующий контракт с футбольным клубом "Краснодар", за который он играл до того как попал в СИЗО.

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Теги:
ФК Зенит, Александр Кокорин


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