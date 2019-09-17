"Зенит" заключил с Кокориным контракт до конца сезона

СУХУМ, 17 сен – Sputnik. Футбольный клуб "Зенит" и футболист Александр Кокорин по взаимной договоренности с футболистом заключили контракт до конца сезона, передает РИА новости со ссылкой на гендиректора клуба Александра Медведева.
"Мы очень рады, что эта грустная и тяжелая история окончательно закончилась, и что Саша вышел по УДО. Это означает, что он понес наказание, которые было вынесено. Хорошо, что он смог благодаря своему поведению и действиям выйти досрочно. Клуб принял решение подписать контракт. Это общее решение руководства клуба, владельцев и спонсоров клуба", - заявил Медведев.
Кокорин и Павел Мамаев, осужденные за драки в Москве и освобожденные судом условно-досрочно, во вторник покинули исправительную колонию в Белгородской области.
"Нас очень тронуло, что он сказал, что хочет продолжить и закончить карьеру в "Зените" и готов играть за "Зенит" бесплатно. Ясно, что каждый труд должен быть оплачен. Я говорил с Александром. Клуб никогда его не бросал, как только стало возможным, помог с медицинскими консультациями. Человек должен иметь шанс после того, как понес тяжелое наказание – почти год провел в СИЗО и колонии. Это тяжелый период", - добавил Медведев.
У Павла Мамаева действующий контракт с футбольным клубом "Краснодар", за который он играл до того как попал в СИЗО.
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