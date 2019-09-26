СУХУМ, 26 сен – Sputnik, Сария Кварацхелия. Турнир по самбо "Кубок Победы" открылся в Сухуме, рассказал корреспонденту Sputnik главный судья Евгений Барков.

Турнир продлится три дня. В нем участвуют 240 спортсменов, которые представляют 12 команд из Абхазии, Карачаево-Черкесии, Адыгеи, Рязани, Ростова-на-Дону и Белоруссии.

"Этот турнир проводится уже в 16-й раз. Соревнования очень интересные, потому что участвует в них много команд. Все приезжают на турнир с большим желанием победить. В Абхазии самбо хорошо развитый вид спорта. Можно сказать, традиционный", – подчеркнул Евгений Барков.

Турнир по самбо "Кубок Победы" завершится в субботу 28 сентября.

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