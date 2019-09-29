Забег "Жемчужина Абхазии" прошел на Рице

В забеге "Жемчужина Абхазии" приняли участие более ста профессиональных спортсменов и любителей в возрасте от 13 до 64 лет, которые представляли Абхазию, Россию, Францию, Украину и Белоруссию.

СУХУМ, 29 сен – Sputnik. Забег "Жемчужина Абхазии" прошел на территории Рицинского национально парка в субботу 28 сентября, рассказала на радио Sputnik организатор спортивного мероприятия и судья Ольга Заботина.

Участники состязались на трех дистанциях: пять, пятнадцать и двадцать пять километров. Всего в забеге приняли участие более ста профессиональных спортсменов и любителей в возрасте от 13 до 64 лет, которые представляли Абхазию, Россию, Францию, Украину и Белоруссию.

"Мероприятие прошло успешно, замечательно. Участники довольны, они увезли с собой отсюда частичку души и много позитива. На дистанции пять километров лучший результат (28 минут 52 секунды) показала Мария Дмитриева. На той же дистанции первое место среди мужчин занял Ален Халваш из Сухума, который преодолел путь за 21 минуту 31 секунду. На дистанции 15 километров первым к финишу пришел Тагир Хаиролин из Уфы, а среди девушек победу праздновала Анастасия Пухолева. Ее время - час и восемь минут. На дистанции 25 километров первое место у Андрея Филиппова из Москвы", – рассказала Заботина.

Заботина отметила, что участники остались довольны забегом, даже несмотря на ливень, который шел весь день.

"Трасса для них новая, необычная. Спортсмены были подготовленными. Сложностей на дистанции пять километров не было. Сложности были на дистанциях 15 и 25 километров. Но спортсмены были заранее информированы и подготовлены. Все остались довольными", – резюмировала Заботина.

В забеге "Жемчужина Абхазии" использовали современные технологии в виде чипа, закрепленного на щиколотку участников. Прибор фиксировал расстояние, которое преодолел спортсмен.

Финишеры получили медали с надписью "Жемчужина Абхазии", грамоты и подарки от спонсоров.

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