Мини-футбольный турнир среди инвалидов-ампутантов открылся в Сухуме

Турнир среди инвалидов-ампутантов "Кубок Победы" проводится в седьмой раз, помимо Абхазии в нем представлено еще пять иностранных команд.

СУХУМ, 7 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Международный турнир по мини-футболу "Кубок Победы" среди инвалидов-ампутантов, посвященный памяти погибших в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов, открылся в Сухуме на мини-поле у здания бывшего Совета министров АССР.

"Игры будут проходить по кругу, чтобы все команды встретились друг с другом, затем пройдут полуфинальные матчи и финал", - рассказал соорганизатор турнира, руководитель спортивного отдела Союза инвалидов России Ахиллес Маврофиди.

Соревнование создано для того, чтобы всегда сохранялась память о людях, которые защищали родину и сложили свои головы на алтарь победы, заметил он.

"Вторая задача нашего турнира – реабилитация, адаптация ребят с ограниченными возможностями. И третья цель это дружба, отдых и продление лета, в Абхазии в это время прекрасная погода, сюда приехали сибиряки, которые не выходят из моря", - сказал Маврофиди.

Помимо "Кубка Победы" участники соревнований разыграют еще и приз – "Кубок Ассоциации ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск России", проинформировал он.

В Абхазию для участия в турнире приехали именитые команды, одна из них - сборная Узбекистана, которая четыре раза становилась чемпионом мира.

"Я недавно стал заниматься футболом, в апреле этого года участвовал в чемпионате России и вот теперь впервые приехал в Абхазию. Для меня важно увидеть футболистов, которые играют лучше меня, здесь есть ветераны, хочу увидеть как они играют и что-то полезное для себя вынести из их игры", - сказал игрок сборной команды Дагестана Махач Амирханов.

В Международном турнире по мини-футболу "Кубок Победы", который будет проходить с 7 по 14 октября, примут участие спортсмены из Абхазии, Барнаула, Чечни, Кемерово, Узбекистана и Дагестана.

© Sputnik / Томас Тхайцук Турнир по мини-футболу среди инвалидов-ампутантов

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