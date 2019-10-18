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Энри Агрба

Энри Агрба выступит на турнире по смешанным единоборствам в Сочи

© Foto/ @enriagrba
Спорт
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Темы:
Спортивная Абхазия (408)
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Sputnik Абхазия

Международный турнир по смешанным единоборствам Fight Nights Global пройдет на Красной поляне в Сочи в бойцовском ринге "Wow-Аrena".

СУХУМ, 18 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Энри Агрба примет участие в международном турнире по смешанным единоборствам Fight Nights Global (международная организация, проводящая бои по смешанным единоборствам – ред.), который пройдет в Сочи 19 октября. Об этом Sputnik Абхазия сообщил тренер абхазского спортсмена Астамур Аристава.    

"Сбор проходил в Адлере, месяц тренировались там, до этого занимались в горах Абхазии. К предстоящему бою Энри готов хорошо, чувствует себя неплохо, только что прошла процедура взвешивания", - рассказал он.

На бойцовском ринге Энри Агрба померится силами с выходцем из Кабардино-Балкарии Исламом Картлыковым.

© Sputnik /
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"Он дебютант в этой версии. Пока у нас мало информации о нем, знаем только то, что у него хороший удар. Встреча пройдет в весовой категории до 77 килограммов", - отметил Астамур Аристава.

Встреча между Энри Агрба и Исламом Картлыковым начнется в 18:00, прямую трансляцию турнира по смешанным единоборствам будет вести спортивный телеканал "Матч!Боец".

В главном бою вечера встретятся бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата UFC (Ultimate Fighting Championship) Али Багаутинов с казахстанским спортсменом Жалгасом Жумагуловым.

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Темы:
Спортивная Абхазия (408)
Теги:
единоборства, Абхазия


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