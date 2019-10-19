07:08 20 Октября 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.95
  • EUR71.13
Поиск
Боксерская перчатка. Архивное фото.

Энри Агрба уступил Исламу Картлыкову на турнире по смешанным единоборствам в Сочи

© flickr.com /
Спорт
Получить короткую ссылку
Темы:
Спортивная Абхазия (409)
358 0 0
Sputnik Абхазия

Бой между Энри Агрба и Исламом Кртлыковым в рамках Международного турнира по смешанным единоборствам Fight Nights Global прошел на Красной поляне в Сочи в бойцовском ринге "Wow-Аrena".

СУХУМ, 19 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Энри Агрба уступил Исламу Картлыкову в международном турнире по смешанным единоборствам Fight Nights Global (международная организация, проводящая бои по смешанным единоборствам – ред.), в Сочи 19 октября.

© Sputnik /
Боксер из Абхазии Энри Агрба стал чемпионом мира по рукопашному бою

Исламу Картлыкову 21 год, для него бой с абхазским спортсменом стал первым на профессиональном уровне в боях по смешанным единоборствам по версии Fight Nights Global, 25-летний Энри Агрба также дебютировал в этой версии.    

С самого начала поединка, Энри Агрба владел преимуществом, ему удавалось наносить больше точных ударов, ответные удары Ислама Картлыкова были редкими и неопасными.

На четвертой минуте второго раунда, сопернику Энри Агрба удалось перехватить инициативу, и после серии ударов победить техническим нокаутом.

В 2018 и 2019 годах Энри Агрба завоевывал титул чемпиона мира по смешанным единоборствам по версии FCF-MMA.

В главном бою вечера встретятся бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата UFC (Ultimate Fighting Championship) Али Багаутинов с казахстанским спортсменом Жалгасом Жумагуловым.

Читайте также:

Темы:
Спортивная Абхазия (409)


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Будни тюрьмы, где отбывает заключение убийца Джона Леннона
Взаимодействие-2019: в Нижегородской области стартовали совместные учения стран ОДКБ
"Взаимодействие-2019": кадры учений Коллективных сил стран ОДКБ
Состояние экономики Абхазии
Кризис в цифрах: ЦСИ проанализировал состояние экономики Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia