Баджа Хутаба выступит на чемпионате мира по вольной борьбе в Будапеште

СУХУМ, 23 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Абхазский борец Баджа Хутаба, выступающий за сборную Сирии, примет участие в чемпионате мира по вольной борьбе среди спортсменов до 23 лет.
Баджа Хутаба будет бороться в весовой категории до 125 килограммов.
"Подготовка идет по плану, 26 числа вылетаем в Москву и оттуда направимся в Венгрию, где начнется борьба за золото. Тренировки проходят в Абхазии, меня готовит старший брат Баграт (председатель Госкомспорта Абхазии – ред.), а также со мной рядом мои друзья", - подчеркнул он.
Среди участников чемпионата мира Хутаба отметил Виталия Голоева, с которым ранее встречался.
"Он призер чемпионата Европы по вольной борьбе, будет выступать за сборную команду России. Вполне вероятно, что мы с ним встретимся на ковре. У меня хороший настрой, психологически и функционально подготавливаюсь к предстоящему чемпионату мира", - сказал Баджа Хутаба.
По просьбе Федерации спортивной борьбы Сирии главным тренером сборной на чемпионате мира будет мастер спорта международного класса по вольной борьбе, главный тренер и член олимпийского совета Сирии, председатель Государственного комитета Абхазии по физической культуре и спорту Баграт Хутаба.
Баджа Хутаба по итогам участия в чемпионате мира по вольной борьбе, проходившем в Нур-Султане в начале октября этого года, завоевал путевку на Олимпийские игры, которые пройдут в Токио в 2020 году.
Он стал вторым абхазом, кто поборется за золотую медаль Олимпийских игр по вольной борьбе, первым был Денис Царгуш (выступал за сборную России – ред.), который в 2012 году на Играх в Лондоне стал обладателем бронзовой медали.
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