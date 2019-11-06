Чемпионат по интеллектуальным играм пройдет в Абхазии в девятый раз

СУХУМ, 6 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Девятый чемпионат Абхазии по интеллектуальным играм пройдет 9 и 10 ноября, рассказала корреспонденту Sputnik президент интеллектуально-творческого клуба "Дюна" Ася Саносян.

"У нас пройдут игры "Что? Где? Когда?", "Брэйн-ринг" и "Своя игра". Так же, как и в прошлые годы, сначала пройдут отборочные туры (в субботу 9 ноября – ред.), а воскресный день мы оставили только для финалов", - отметила Саносян.

"Свою игру" организаторы планируют записать на видео, которое разместят в интернете, чтобы все интересующиеся смогли ее посмотреть.

"На "Что? Где? Когда?", как в прошлый раз, к нам приедет Михаил Скипский, он двукратный обладатель "Хрустальной совы" – телевизионной версии "Что? Где? Когда?", - подчеркнула Саносян.

Чемпионат по интеллектуальным играм пройдет в актовом зале и кинозале Национальной библиотеки.

"Мы не будем проводить игры одновременно, чтобы у людей была возможность поприсутствовать и там, и там", - сказала она.

Для того чтобы стать участником чемпионата, нужно связаться с организаторами чемпионата в социальных сетях.

"Если это "Что? Где? Когда?" или "Брэйн-ринг", то должна быть заявка от команды от трех до шести человек, если заявка на "Свою игру", то это индивидуальное участие. Человек звонит, выказывает желание принять участие, мы его записываем", - отметила президент интеллектуально-творческого клуба "Дюна".

Возрастных ограничений для участия в IX чемпионате Абхазии по интеллектуальным играм не существует, сказала Ася Саносян.

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