Это надо видеть: мексиканский вратарь забил мяч ударом через все поле

СУХУМ, 24 ноя - Sputnik. Вратарь "Гвадалахары" забил гол в матче 19-го тура чемпионата Мексики с "Веракрусом", бросив подачу игрокам своей команды, а попав через все поле в ворота противника.
Gol del portero Toño Rodríguez pic.twitter.com/V3w0GsHQZk— Enrique Garcia (@kikegarciaadn) November 24, 2019
На последних минутах матча при счете 2:1 Родригес забрал мяч в руки после выполнения стандарта и точным ударом через все поле попал в пустые ворота соперника. Вратарь "Веракруса" слишком далеко вышел из ворот и не успел вернуться, чтобы отразить мяч.
Таким образом, встреча завершилась со счетом 3:1, отличившегося вратаря обнимали всех командой.
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