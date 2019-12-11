Вызов Москве: тхэквондисты из Гагры взяли семь медалей на всероссийском турнире

Открытый всероссийский турнир по тхэквондо "Московский вызов 2019", в котором приняло участие около двух тысяч спортсменов, прошел с 7 по 8 декабря в спортивном комплексе ЦСКА.

СУХУМ, 11 дек - Sputnik, Бадри Есиава. Юные тхэквондисты из Гагры взяли семь медалей на всероссийском турнире "Московский вызов 2019", рассказал корреспонденту Sputnik тренер Тимур Барциц.

Выступали они в двух программах – спарринг и туль. В первой программе "золото" взяли Инал Смыр, Вероника Чакрян и Леонард Керян, "серебро" - Полина Читанава. Во второй программе – Георгий Читанава завоевал серебряную медаль, Вероника Чакрян взяла "бронзу", Леонард Керян также завоевал "бронзу".

"Всего от Абхазии было пять спортсменов. Самому младшему десять лет, а самому взрослому 15 лет. Трое из них – это воспитанники тренера Нугзара Торчинава, и двое - мои подопечные", - сказал Барциц.

Он также отметил, что соревнования в Москве выдались сложными. Каждый из абхазских спортсменов провел по пять-шесть поединков. Соперники были хорошо подготовлены, и для достижения победы юным тхэквондистам пришлось выложиться на все сто.

© Foto / Тимур Барциц Открытый всероссийский турнир по тхэквондо "Московский вызов 2019"

В Открытом всероссийском турнире по тхэквондо "Московский вызов 2019" участвовало около двух тысяч спортсменов из России, Абхазии, Финляндии, Израиля, Белоруссии.

Первая школа тхэквондо в Гагрском районе открылась в 2000 году. На сегодняшний день там функционируют пять залов, которые посещают около ста учеников.

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