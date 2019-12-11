16:51 11 Декабря 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.57
  • EUR70.46
Поиск

Вызов Москве: тхэквондисты из Гагры взяли семь медалей на всероссийском турнире

© Foto / Тимур Барциц
Спорт
Получить короткую ссылку
Темы:
Спортивная Абхазия (421)
6 0 0
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/102899/91/1028999105.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/sports/20191211/1028998854/Vyzov-Moskve-tkhekvondisty-iz-Gagry-vzyali-sem-medaley-na-vserossiyskom-turnire.html

Открытый всероссийский турнир по тхэквондо "Московский вызов 2019", в котором приняло участие около двух тысяч спортсменов, прошел с 7 по 8 декабря в спортивном комплексе ЦСКА.

СУХУМ, 11 дек - Sputnik, Бадри Есиава. Юные тхэквондисты из Гагры взяли семь медалей на всероссийском турнире "Московский вызов 2019", рассказал корреспонденту Sputnik тренер Тимур Барциц.

Выступали они в двух программах – спарринг и туль. В первой программе "золото" взяли Инал Смыр, Вероника Чакрян и Леонард Керян, "серебро" - Полина Читанава. Во второй программе – Георгий Читанава завоевал серебряную медаль, Вероника Чакрян взяла "бронзу", Леонард Керян также завоевал "бронзу". 

"Всего от Абхазии было пять спортсменов. Самому младшему десять лет, а самому взрослому 15 лет. Трое из них – это воспитанники тренера Нугзара Торчинава, и двое - мои подопечные", - сказал Барциц.

Он также отметил, что соревнования в Москве выдались сложными. Каждый из абхазских спортсменов провел по пять-шесть поединков. Соперники были хорошо подготовлены, и для достижения победы юным тхэквондистам пришлось выложиться на все сто.

© Foto / Тимур Барциц
Открытый всероссийский турнир по тхэквондо "Московский вызов 2019"

В Открытом всероссийском турнире по тхэквондо "Московский вызов 2019" участвовало около двух тысяч спортсменов из России, Абхазии, Финляндии, Израиля, Белоруссии.

Первая школа тхэквондо в Гагрском районе открылась в 2000 году. На сегодняшний день там функционируют пять залов, которые посещают около ста учеников. 

Читайте также:

Темы:
Спортивная Абхазия (421)


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Королева Зозибини: лучшие фото с конкурса "Мисс Вселенная"
путин
"Сребреница начнется": Путин высказался о риске геноцида в Донбассе
Калькулятор тепла: как правильно заготовить дрова в Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться