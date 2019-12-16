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Кубок Лиги Чемпионов

Жребий брошен: определились пары 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА

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Sputnik Абхазия
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Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов прошла в штаб-квартире УЕФА в Ньоне в понедельник 16 декабря.

СУХУМ, 16 дек - Sputnik. Мадридский "Реал" сразится с английским "Манчестер Сити" в 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов, а действующий обладатель титула английский "Ливерпуль" померится силами с мадридским "Атлетико".

Об этом стало известно в ходе жеребьевки в швейцарском Ньоне. Полностью результаты жеребьевки выглядят следующим образом:

  • "Бавария" (Германия) - "Челси" (Англия)
  • "Барселона" (Испания) - "Наполи" (Италия)
  • "Валенсия" (Испания) - "Аталанта" (Италия)
  • "Ювентус" (Италия) - "Лион" (Франция)
  • "Ливерпуль" (Англия) - "Атлетико" (Мадрид, Испания)
  • "Манчестер Сити" (Англия) - "Реал" (Мадрид, Испания)
  • "Пари Сен-Жермен" (Франция) - "Боруссия" (Дортмунд, Германия)
  • "РБ Лейпциг" (Германия) - "Тоттенхэм" (Англия)

Команды, указанные первыми, проведут ответные игры на своем поле. На этом этапе розыгрыша не могли встретиться клубы из одной страны и клубы, игравшие в одной группе.

Первые матчи 1/8 финала пройдут 18, 19, 25 и 26 февраля. Ответные - 10, 11, 17 и 18 марта. Жеребьевка четвертьфиналов, полуфиналов и финала состоится 20 марта. 

Финал Лиги чемпионов пройдет в Стамбуле 30 мая 2020 года.

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Теги:
ФК Ливерпуль, ФК Реал Мадрид, Лига чемпионов УЕФА, жеребьевка, футбол, УЕФА


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