Жребий брошен: определились пары 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов прошла в штаб-квартире УЕФА в Ньоне в понедельник 16 декабря.

СУХУМ, 16 дек - Sputnik. Мадридский "Реал" сразится с английским "Манчестер Сити" в 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов, а действующий обладатель титула английский "Ливерпуль" померится силами с мадридским "Атлетико".

Об этом стало известно в ходе жеребьевки в швейцарском Ньоне. Полностью результаты жеребьевки выглядят следующим образом:

"Бавария" (Германия) - "Челси" (Англия)

"Барселона" (Испания) - "Наполи" (Италия)

"Валенсия" (Испания) - "Аталанта" (Италия)

"Ювентус" (Италия) - "Лион" (Франция)

"Ливерпуль" (Англия) - "Атлетико" (Мадрид, Испания)

"Манчестер Сити" (Англия) - "Реал" (Мадрид, Испания)

"Пари Сен-Жермен" (Франция) - "Боруссия" (Дортмунд, Германия)

"РБ Лейпциг" (Германия) - "Тоттенхэм" (Англия)

Команды, указанные первыми, проведут ответные игры на своем поле. На этом этапе розыгрыша не могли встретиться клубы из одной страны и клубы, игравшие в одной группе.

Первые матчи 1/8 финала пройдут 18, 19, 25 и 26 февраля. Ответные - 10, 11, 17 и 18 марта. Жеребьевка четвертьфиналов, полуфиналов и финала состоится 20 марта.

Финал Лиги чемпионов пройдет в Стамбуле 30 мая 2020 года.

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