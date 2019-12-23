Тринадцать медалей завоевали тхэквондисты из Абхазии на турнире в Сочи

Фестиваль тхэквондо среди детей в возрасте от семи до десяти лет прошел в Сочи 21 декабря.

СУХУМ, 23 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Тринадцать медалей завоевали тхэквондисты из Абхазии на фестивале в Сочи, рассказал корреспонденту Sputnik тренер Тимур Барциц.

По его словам, пять "золотых" и три "бронзовые" медали абхазские тхэквондисты взяли в спарринге, а также завоевали пять первых мест в формальных упражнениях по тулям.

"Соревнования и их организация были на высоком уровне. Конкуренция в поединках была серьезная. Атмосфера царила поистине бойцовская. Желание победить присутствовало у каждого спортсмена из нашей команды. И каждый выложился для достижения победы", - отметил Барциц и добавил, что команда благодарит президента федерации тхеквон-до Абхазии Отара Гогуа.

© Foto / Тимур Барциц Тринадцать медалей завоевали тхэквандисты из Абхазии на турнире в Сочи

В фестивале тхэквондо среди детей в возрасте от семи до десяти лет участвовали команды и клубы Краснодарского края и команда Абхазии, состоящая из одиннадцати спортсменов.

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