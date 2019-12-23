01:47 24 Декабря 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD62.25
  • EUR69.00
Поиск

Тринадцать медалей завоевали тхэквондисты из Абхазии на турнире в Сочи

© Foto / Тимур Барциц
Спорт
Получить короткую ссылку
Темы:
Спортивная Абхазия (431)
139 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/102908/39/1029083920.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/sports/20191223/1029083835/Trinadtsat-medaley-zavoevali-tkhekvondisty-iz-Abkhazii-na-turnire-v-Sochi.html

Фестиваль тхэквондо среди детей в возрасте от семи до десяти лет прошел в Сочи 21 декабря.

СУХУМ, 23 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Тринадцать медалей завоевали тхэквондисты из Абхазии на фестивале в Сочи, рассказал корреспонденту Sputnik тренер Тимур Барциц.

По его словам, пять "золотых" и три "бронзовые" медали абхазские тхэквондисты взяли в спарринге, а также завоевали пять первых мест в формальных упражнениях по тулям. 

"Соревнования и их организация были на высоком уровне. Конкуренция в поединках была серьезная. Атмосфера царила поистине бойцовская. Желание победить присутствовало у каждого спортсмена  из нашей команды. И каждый выложился для достижения победы", - отметил Барциц и добавил, что команда благодарит президента федерации тхеквон-до Абхазии Отара Гогуа.
© Foto / Тимур Барциц
Тринадцать медалей завоевали тхэквандисты из Абхазии на турнире в Сочи

 

В фестивале тхэквондо среди детей в возрасте от семи до десяти лет участвовали команды и клубы Краснодарского края и команда Абхазии, состоящая из одиннадцати спортсменов.

Читайте также:

Темы:
Спортивная Абхазия (431)


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Километры гирлянд и тысячи игрушек: главная новогодняя елка России
Грандиозный объект: кадры поездки Путина на поезде по Крымскому мосту
Праздник к нам приходит: новогодние мероприятия в Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться