Спортсмен из Абхазии занял третье место на турнире по самбо в Армавире

Отборочный чемпионат Южного Федерального округа России по самбо среди мужчин и женщин проходил в Армавире с 20 по 23 декабря.

СУХУМ, 24 дек – Sputnik. Воспитанник секции самбо комитета по вопросам молодежи и спорта администрации города Сухум Инал Гаделия, выступая в весовой категории до 100 килограммов, занял третье место на турнире в Армавире.

"Турнир был отборочным на чемпионат и Кубок России по самбо. Южный Федеральный округ считается одним из самых сильных в России, конкуренция была достаточно высокой", - сказал в интервью Sputnik Инал Гаделия.

На турнире спортсмен из Абхазии провел пять встреч, из них первые две сложились для него удачно, а в поединке за выход в финал Инал Гаделия уступил самбисту из Армавира.

"Он мастер спорта международного класса, достаточно опытный возрастной соперник. Встречу за третье место я выиграл, была также стыковая встреча (за путевку в финальную часть чемпионата России, который пройдет в конце февраля в городе Чебоксары – ред.), которую я выиграл у спортсмена из Адыгеи, он призер первенства мира среди молодежи", - рассказал Гаделия.

В отборочном чемпионате Южного Федерального округа России по самбо среди мужчин и женщин принимали участие 120 сильнейших спортсменов из восьми субъектов ЮФО России, Абхазии, Республики Адыгея, Калмыкии, Крыма, Краснодарского края, Ростовской, Волгоградской и Астраханской областей, а также команда города Севастополь.

Ранее спортсмен выступал в Москве в финальной части Всероссийского студенческого фестиваля боевых искусств по самбо, где завоевал серебряную медаль.

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