Одно золото и две бронзы: Абхазия взяла медали на турнире по дзюдо в Сочи

Открытое первенство города Сочи по дзюдо среди юношей и девушек 2007- 2009 годов рождения прошло 21 и 22 декабря.

СУХУМ, 24 дек – Sputnik. Спортсмены из Абхазии выиграли медали открытого первенства Сочи по дзюдо среди юношей и девушек, сказал в интервью Sputnik тренер Инал Гадлия.

По итогам соревнований, первое место в весовой категории до 44 килограммов заняла воспитанница секции дзюдо комитета по вопросам молодежи и спорта Администрации города Сухум Лорена Симонова (тренер Саид Адлейба – ред.).

В весовой категории до 42 килограммов Ренат Сингатулин и Ярослав Сингатулин заняли третье место.

"Двое моих учеников заняли третьи места, Ренат боролся четыре встречи, и в трех из них одержал победу, Ярослав провел пять встреч, из которых победил в четырех. Ранее они выступали в Сочи на турнире по дзюдо, тогда Ярослав стал вторым, а Ренат третьим", - рассказал Инал Гаделия.

В открытом первенстве города Сочи по дзюдо среди юношей и девушек 2007- 2009 годов рождения приняли участие более 200 спортсменов.

© Foto / Открытое первенство г. Сочи по дзюдо среди юношей и девушек

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