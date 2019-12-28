Для всех профессий и конфессий: турнир по коротким нардам прошел в Очамчыре

Соревнования по коротким нардам в Очамчыре было проведено при поддержке отдела молодежи и спорта администрации Очамчыркского района и Федерации нард Абхазии.

СУХУМ, 28 дек – Sputnik. Открытый новогодний турнир по коротким нардам прошел в Очамчыре с 25 по 27 декабря, рассказал корреспонденту Sputnik начальник отдела молодежи и спорта администрации Очамчырского района Тимур Пачулия.

По итогам соревнований, победу праздновал Темур Кучуберия из Очамчыры, "серебро" у Бориса Заракуа из Ткуарчала, третью строчку занял также житель Очамчыры Аслан Джопуа.

"В соревнованиях приняли участие 64 человека, каждый пришел со своей группой поддержки. В турнире участвовали простые рабочие, военные, заместители глав администраций, сотрудники уголовного розыска, то есть все кто хотел, были и гости из Сухума, Ткуарчала", - рассказал Пачулия.

Участники турнира играли до 11 очков, проигравший прекращал выступление, победитель проходил дальше.

"Первый турнир прошел очень удачно, демократично, пришли люди всех профессий, конфессий. Эти соревнования мы будем проводить и далее, учитывая с какой успех он имел. Призовой фонд складывался из взносов участников, каждый участник вносил тысячу рублей", - заметил Тимур Пачулия.

Соревнования по коротким нардам в Очамчыре было проведено совместно с отделом молодежи и спорта администрации Очамчыркского района и Федерации нард Абхазии.

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