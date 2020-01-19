За 40 секунд: Макгрегор нокаутировал Серроне

Бой ирландца Макгрегора с американским спортсменом Серроне был первым в UFC после поражения от россиянина Хабиба Нурмагомедова в октябре 2018 года.

СУХУМ, 19 янв - Sputnik. Ирландский боец смешанных единоборств, экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор нокаутировал американца Дональда Серроне в бою на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе.

Бой в полусреднем весе продолжался 40 секунд и победой Макгрегора техническим нокаутом на первой минуте первого раунда.

Ранее сообщалось, что Макгрегор должен получить гонорар за бой в размере трех миллионов долларов. Сам же он заявлял, что в общей сложности получит за бой до 80 миллионов.

Для 31-летнего ирландца эта победа стала 22-й при четырех поражениях в смешанных единоборствах. 36-летний Серроне проиграл 14-й бой при 36 победах.

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