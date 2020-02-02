Абхазские спортсмены примут участие в турнире по тайскому боксу в Москве 

Турнир по тайскому боксу Центрального федерального округа пройдет в Москве с 6 по 10 февраля.

СУХУМ, 2 фев – Sputnik. Сборная Абхазии в составе девяти человек 3 февраля отправится на первенство Центрального федерального округа по тайскому боксу в Москве, сказал в интервью Sputnik президент Федерации тайского бокса Абхазии Теймураз Гергедава.

По итогам соревнований определятся участники на первенство и чемпионат России по тайскому боксу.

"Чемпионат России будет проходить в Сочи, в Олимпийском парке, в ледовом дворце, планируется самый крупный чемпионат России в истории страны. На данной турнир отобрался пока один человек, Леон Амичба, который является капитаном сборной команды Абхазии", - подчеркнул Гергедава.

С 25 марта по 1 апреля будет проходить первенство и чемпионат России по тайскому боксу. По результатам станет известно, кто поедет на чемпионат и первенство мира, которые будут проходить в Арабских Эмиратах в мае.

Теймураз Гергедава выразил надежду, что абхазские спортсмены попадут и на первенство и чемпионат России, и на мировой чемпионат. Он также отметил, что дальнейшее профессиональное развитие тайского бокса в республике без поддержки государства невозможно.

Цель Федерации тайского бокса - представлять Республику Абхазия на мировой арене, как демократическую и развивающуюся страну, что может привлечь в Абхазию профессиональных спортсменов, дополнительный поток туристов, инвесторов и меценатов из других стран, сказал Теймураз Гергедава.

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