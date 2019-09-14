Спортсмены, представлявшие Абхазию, отобрались на Чемпионат Европы по тайскому боксу

Кубок Кавказа и Кубок России по тайскому боксу, в которых приняли участие около 800 спортсменов, прошел в Краснодаре с 10 по 14 сентября.

СУХУМ, 14 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. Два спортсмена, выступавшие под абхазским флагом на Кубке Кавказа и Кубке России по тайскому боксу, завоевали путевки на Чемпионат Европы, который пройдет в Минске в ноябре 2019 года, рассказал президент Федерации тайского бокса Абхазии Теймураз Гергедава.

Семнадцатилетний Леон Амичба завоевал путевку на Чемпионат Европы в весовой категории до 51 килограмма, среди спортсменов 16-17 лет (отбирались на Чемпионат Европы по итогам выступлений в Кубке России – ред.).

Под абхазским флагом в Краснодаре выступили шесть спортсменов, двое из Абхазии и четверо из России – ученики, которых Теймураз Гергедава тренировал в России. Они изъявили желание выступить в составе абхазской команды под абхазским флагом.

Один из них, пятнадцатилетний Георгий Барцикян (весовая категория до 45 килограммов) также пробился на первенство Старого Света, заняв второе место на Кубке Кавказа (согласно правилам, путевку на Чемпионат Европы получили занявшие первое и второе место – ред.).

© Foto / Теймураз Гергедава Кубок Кавказа и Кубок России по тайскому боксу

Немного не повезло другому спортсмену из абхазской команды – Гранту Барцикяну (родной брат Георгия – ред.), который занял третье призовое место и не попал на Чемпионат Европы.

Теймураз Гергедава отметил, что выступить на первенстве Европы в Минске под абхазским флагом спортсмены уже не смогут, им в этом было отказано.

"Теперь нужно договариваться о том, чтобы нас включили в состав сборной России, чтобы мы смогли поехать на Чемпионат Европы по тайскому боксу в Минск", - подчеркнул президент Федерации тайского бокса Абхазии.

Конкуренция была очень большая, съехались сильнейшие тайбоксеры со всей России, было около 800 спортсменов, отметил тренер спортсменов.

Впервые с разрешения министерства спорта России и Федерации тайского бокса России было принято решение дать возможность Абхазии выступить под абхазским флагом, резюмировал Теймураз Гергедава.

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