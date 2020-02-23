Спортсмен из Абхазии одержал победу на турнире по боксу в Петербурге

Сборная России, в составе которой выступал абхазский спортсмен Анри Аршба, заняла общекомандное первое место на международном турнире по боксу в Санкт-Петербурге.

СУХУМ, 23 фев - Sputnik, Сария Кварацхелия. Спортсмен из Абхазии одержал очередную победу на турнире по боксу в Санкт-Петербурге, сообщил корреспонденту Sputnik тренер спортсмена, президент Федерации бокса Абхазии Альберт Карди-оглы.

"Анри в составе сборной России по боксу на международной матчевой встрече одержал победу над соперником из Белоруссии Коробковым Богданом", - сказал он.

Сборная России, в составе которой выступал абхазский спортсмен, заняла общекомандное первое место на международном турнире.

Международный юношеский турнир в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне проходил в Санкт-Петербурге с 19 по 23 февраля. В нем принимали участие сильнейшие юные боксеры России, Санкт-Петербурга, Белоруссии и Узбекистана.

Анри Аршба выступает в составе сборной России по боксу, его весовая категория – 57 килограммов.

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