13:39 23 Февраля 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD64.30
  • EUR69.42
Поиск

Спортсмен из Абхазии одержал победу на турнире по боксу в Петербурге

© Foto / предоставлено Альбертом Карди-оглы
Спорт
Получить короткую ссылку
Темы:
Спортивная Абхазия (444)
214 0 0
Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/sports/20200223/1029510490/Sportsmen-iz-Abkhazii-oderzhal-pobedu-na-turnire-po-boksu-v-Peterburge.html

Сборная России, в составе которой выступал абхазский спортсмен Анри Аршба, заняла общекомандное первое место на международном турнире по боксу в Санкт-Петербурге. 

СУХУМ, 23 фев - Sputnik, Сария Кварацхелия. Спортсмен из Абхазии одержал очередную победу на турнире по боксу в Санкт-Петербурге, сообщил корреспонденту Sputnik тренер спортсмена, президент Федерации бокса Абхазии Альберт Карди-оглы.

"Анри в составе сборной России по боксу на международной матчевой встрече одержал победу над соперником из Белоруссии Коробковым Богданом", - сказал он.

Сборная России, в составе которой выступал абхазский спортсмен, заняла общекомандное первое место на международном турнире. 

Международный юношеский турнир в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне проходил в Санкт-Петербурге с 19 по 23 февраля. В нем принимали участие сильнейшие юные боксеры России, Санкт-Петербурга, Белоруссии и Узбекистана.

Анри Аршба выступает в составе сборной России по боксу, его весовая категория – 57 килограммов. 

Читайте также: 

Темы:
Спортивная Абхазия (444)


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Неделя в объективе: самые яркие фото
Танец розовых фламинго: стаю птиц сняли с дрона на озере Караколь
Выборы президента Абхазии-2020: политические дуэты
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться