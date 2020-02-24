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Спортсмен из Абхазии выиграл "бронзу" в первенстве по дзюдо в Армавире

© CC BY-SA 2.0 / Jeanne Quillan
Спорт
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/sports/20200224/1029518186/Sportsmen-iz-Abkhazii-vyigral-bronzu-v-pervenstve-po-dzyudo-v-Armavire.html

Отборочное лично-командное первенство Южного федерального округа проходило в Армавире с 19 по 23 февраля.

СУХУМ, 24 фев - Sputnik. Четырнадцатилетний спортсмен из Абхазии Эрик Варельджян занял третье место в отборочном лично-командном первенстве Южного Федерального округа России по дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет, 2006-2007 годов рождения. Об этом Sputnik сообщил тренер дзюдоиста Андрей Погосов.

"Эрик поборолся нормально, первую схватку он провел со спортсменом из Астрахани и победил его, затем одержал победу над волгоградским спортсменом. В поединке за выход в финал проиграл дзюдоисту из Крыма, а в бою за третье место Эрик одолел спортсмена из Краснодарского края", - рассказал Погосов.

© Foto / предоставлено Альбертом Карди-оглы
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Другая представительница Абхазии, - Лорена Симонова - выступавшая в весовой категории до 44 килограммов, одержала две победы, но затем уступила в схватках за выход в финал и за третье место. 

В турнире приняли участие более 300 сильнейших юных спортсменов из восьми регионов России: Адыгеи, Калмыкии, Крыма, Краснодарского края, Ростовской, Астраханской, Волгоградской областей и города Севастополь. Также в соревнованиях участвовали четверо воспитанников секции дзюдо Комитета по вопросам молодежи и спорта администрации города Сухум. 

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