Спортсмен из Абхазии выиграл "бронзу" в первенстве по дзюдо в Армавире

СУХУМ, 24 фев - Sputnik. Четырнадцатилетний спортсмен из Абхазии Эрик Варельджян занял третье место в отборочном лично-командном первенстве Южного Федерального округа России по дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет, 2006-2007 годов рождения. Об этом Sputnik сообщил тренер дзюдоиста Андрей Погосов.

"Эрик поборолся нормально, первую схватку он провел со спортсменом из Астрахани и победил его, затем одержал победу над волгоградским спортсменом. В поединке за выход в финал проиграл дзюдоисту из Крыма, а в бою за третье место Эрик одолел спортсмена из Краснодарского края", - рассказал Погосов.

Другая представительница Абхазии, - Лорена Симонова - выступавшая в весовой категории до 44 килограммов, одержала две победы, но затем уступила в схватках за выход в финал и за третье место.

В турнире приняли участие более 300 сильнейших юных спортсменов из восьми регионов России: Адыгеи, Калмыкии, Крыма, Краснодарского края, Ростовской, Астраханской, Волгоградской областей и города Севастополь. Также в соревнованиях участвовали четверо воспитанников секции дзюдо Комитета по вопросам молодежи и спорта администрации города Сухум.

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