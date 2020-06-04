Новый вызов: Харитон Агрба поборется за региональный титул WBA по боксу

СУХУМ, 4 июн – Sputnik. Боксер из Абхазии Харитон Агрба 15 июня проведет десятираундовый бой с российским спортсменом Александром Подольским за региональный титул Всемирной боксерской ассоциации WBA.

"Это будет закрытое боксерское шоу в связи с пандемией, у меня главный бой вечера. Для меня десять раундов - это новая дистанция, я ее еще не проходил, и для меня это новый вызов. Мы с командой стратегически подошли к этому бою, тренировались в закрытом лагере за городом, подготовка прошла успешно, сейчас осталось совсем немного, подвести свой вес", - подчеркнул он.

Боксерский вечер с участием Харитона Агрба будет транслироваться по телеканалу "Матч ТВ". "Скорее всего, мой выход будет в девять вечера. Мой соперник достаточно опытный, на профессиональном ринге провел 11 боев, 10 из них выиграл, у него много побед нокаутом", - сообщил Агрба.

Бой Харитона Агрба будет проходить в первом полусреднем весе – 63,5 килограммов.

Для боксера из Абхазии бой с Александром Подольским будет третьим на профессиональном ринге, две предыдущие встречи он выиграл.

Харитон Агрба – член Национальной сборной России, серебряный призер Кубка мира по боксу, который проходил в Кельне в апреле 2019 года. Обладатель серебряной медали Европейских игр, проходивших в Минске в июне прошлого года. Двукратный чемпион мира по боксу среди студентов. В сентябре 2019 года он победил в чемпионате Министерства внутренних дел России, проходившем в Красноярске.

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