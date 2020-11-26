Призеров Чемпионата Абхазии по футболу наградили на стадионе "Динамо"

Победителем XХVII розыгрыша Чемпионата Абхазии по футболу стала столичная команда "Нарт", на втором месте гудаутская "Рица", третья строчка у сухумского "Динамо".

СУХУМ, 26 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Церемония награждения призеров XХVII Чемпионата Абхазии по футболу состоялась в четверг 26 ноября на столичном стадионе "Динамо".

Председатель Государственного комитета Абхазии по делам молодежи и спорту Джемал Губаз поздравил участников события с завершением очередного чемпионата страны, который был проведен в сложное время – в период пандемии. Он также отметил, что запустить соревнование было нелегко из-за финансовых сложностей.

"Хочу поблагодарить президента нашей страны Аслана Георгиевича Бжания, который профинансировал проведение чемпионата по моей просьбе. Я вам желаю больших международных успехов, мы будем двигаться вперед", - сказал Губаз.

Затем директор абхазской футбольной лиги Виталий Федоренко поздравил футболистов с окончанием сезона и поблагодарил судей и руководителей клубов за успешно проведенный турнир.

Награждение призеров Чемпионата Абхазии по футболу © Sputnik / Леон Адлейба

Награждение призеров Чемпионата Абхазии по футболу © Sputnik / Леон Адлейба

Награждение призеров Чемпионата Абхазии по футболу © Sputnik / Леон Адлейба

Награждение призеров Чемпионата Абхазии по футболу © Sputnik / Леон Адлейба 1 / 4 © Sputnik / Леон Адлейба Награждение призеров Чемпионата Абхазии по футболу

После выступлений приступили к награждению лучших игроков Чемпионата Абхазии по футболу, опрос проводился среди тренеров клубов. По итогам первенства, лучшим вратарем чемпионата признан Инал Кацуба из команды "Нарт", лучшим защитником стал Астан Мукба из гудаутской "Рицы".

Всех полузащитников превзошел Наур Цвинария из столичного "Нарта", нападающим года стал Леон Тания из футбольного клуба "Гагра".

Лучшим легионером признан Джембиле Вилле, представляющий "Динамо" Сухум, бомбардирами сезона стали сразу двое игроков "Нарта" Алан Квициния и Тимур Агрба.

Лучшим молодым игроком признан Марат Агрба из футбольного клуба "Рица". Игроком года стал футболист "Динамо" Георгий Анджапаридзе, а среди тренеров призом отметили Тимура Ахба, также представляющего столичное "Динамо".

По завершении вручения индивидуальных призов, футболистов "Нарта" наградили золотыми медалями, игроков "Рицы" серебряными и динамовцев бронзовыми медалями.

Участники церемонии награждения минутой молчания почтили память футболиста Диего Марадоны, скончавшегося накануне 25 ноября.

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