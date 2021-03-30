Первый заезд в чемпионате Lamborghini Super Trofeo в качестве пилота итальянской команды "Target Racing" у Дмитрия Гвазава состоится в середине апреля.

СУХУМ, 30 мар – Sputnik, Бадри Есиава. Автогонщик из Абхазии Дмитрий Гвазава подписал контракт с итальянской командой "Target Racing" и будет выступать в европейском чемпионате на Lamborghini, рассказал Гвазава корреспонденту Sputnik.

"Подписание контракта с этой командой дает возможность участвовать в чемпионате Lamborghini Super Trofeo. Всего три вида этого чемпионата – европейский, азиатский и американский. Я буду выступать в европейском, но в условия контракта также входит участие в мировом финале – победители всех этих чемпионатов будут соревноваться на одной трассе в Италии. Мировой финал, как вишенка на торте, и состоится в заключительном этапе", - уточнил Гвазава.

Подписание контракта состоялось в Монзе вблизи Милана, где расположен один из наиболее титулованных автодромов мира. Многие спортсмены называют эту трассу "храмом скорости", подчеркнул автогонщик.

На этой трассе Гвазава удалось снова прокатиться на Lamborghini Huracan, которая открылась ему в новом свете.

"В прошлый раз погодные условия были не очень хорошие, местами лежал снег, и автодром был маленьким, а в этот раз все было иначе. В течение двухдневных тестов удалось полностью прочувствовать автомобиль. Машина очень мощная и интересная, но самое главное, мне понятны ее характер, поведение. То есть я почувствовал уверенность в этом автомобиле, что важно для пилота", - отметил он.

По словам Гвазава, представители итальянской команды были приятно удивлены результатами его тестовых заездов, и все остались довольны тем, как началось сотрудничество между ними и новым пилотом.

Гвазава будет выступать в паре с молодым итальянским автогонщиком Андреа Колой, у которого за плечами богатый опыт участия в "Формуле-3".

Дмитрий Гвазава живет в Москве, и подписание контракта не требует его постоянного пребывания в Италии. Как он рассказал, скорее всего, ему придется два раза в месяц летать в Италию на тренировки или же для участия в соревнованиях.

Дмитрий Гвазава занимается профессиональными автогонками с 2010 года. В ноябре 2018 года он стал обладателем Кубка России по автогонкам Mitjet 2L в категории PRO. Гвазава переехал во Францию в 2019 году, участвовал в Чемпионате Франции по гонкам класса GT4. В ноябре 2019 года французская команда "Speed Car", в составе которой выступал Гвазава, победила в заезде "Шесть часов Ле-Мана".

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