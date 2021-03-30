15:41 30 Марта 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD75.70
  • EUR88.88
Поиск
Дмитрий Гвазава

Автогонщик из Абхазии Дмитрий Гвазава подписал контракт с итальянской командой

© Фото : предоставлено Дмитрием Гвазава
Спорт
Получить короткую ссылку
169 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo-itemprop.png
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/sports/20210330/1032113955/Avtogonschik-iz-Abkhazii-Dmitriy-Gvazava-podpisal-kontrakt-s-italyanskoy-komandoy.html

Первый заезд в чемпионате Lamborghini Super Trofeo в качестве пилота итальянской команды "Target Racing" у Дмитрия Гвазава состоится в середине апреля.

СУХУМ, 30 мар – Sputnik, Бадри Есиава. Автогонщик из Абхазии Дмитрий Гвазава подписал контракт с итальянской командой "Target Racing" и будет выступать в европейском чемпионате на Lamborghini, рассказал Гвазава корреспонденту Sputnik.

"Подписание контракта с этой командой дает возможность участвовать в чемпионате  Lamborghini Super Trofeo. Всего три вида этого чемпионата – европейский, азиатский и американский. Я буду выступать в европейском, но в условия контракта также входит участие в мировом финале – победители всех этих чемпионатов будут соревноваться на одной трассе в Италии. Мировой финал, как вишенка на торте, и состоится в заключительном этапе", - уточнил Гвазава.

Подписание контракта состоялось в Монзе вблизи Милана, где расположен один из наиболее титулованных автодромов мира. Многие спортсмены называют эту трассу "храмом скорости", подчеркнул автогонщик.

© Foto / Дмитрий Гвазава
Автогонщик из Абхазии Дмитрий Гвазава пересядет за руль Lamborghini

На этой трассе Гвазава удалось снова прокатиться на Lamborghini Huracan, которая открылась ему в новом свете.

"В прошлый раз погодные условия были не очень хорошие, местами лежал снег, и автодром был маленьким, а в этот раз все было иначе. В течение двухдневных тестов удалось полностью прочувствовать автомобиль. Машина очень мощная и интересная, но самое главное, мне понятны ее характер, поведение. То есть я почувствовал уверенность в этом автомобиле, что важно для пилота", - отметил он.

По словам Гвазава, представители итальянской команды были приятно удивлены результатами его тестовых заездов, и все остались довольны тем, как началось сотрудничество между ними и новым пилотом.

Гвазава будет выступать в паре с молодым итальянским автогонщиком Андреа Колой, у которого за плечами богатый опыт участия в "Формуле-3".

Дмитрий Гвазава живет в Москве, и подписание контракта не требует его постоянного пребывания в Италии. Как он рассказал, скорее всего, ему придется два раза в месяц летать в Италию на тренировки или же для участия в соревнованиях.

Дмитрий Гвазава занимается профессиональными автогонками с 2010 года. В ноябре 2018 года он стал обладателем Кубка России по автогонкам Mitjet 2L в категории PRO. Гвазава переехал во Францию в 2019 году, участвовал в Чемпионате Франции по гонкам класса GT4. В ноябре 2019 года французская команда "Speed Car", в составе которой выступал Гвазава, победила в заезде "Шесть часов Ле-Мана".

Читайте также:

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Подсветки нет: мировая акция "Час Земли"
В жилой девятиэтажке в Татарстане произошел взрыв бытового газа
Аварии, погибшие и раненые: статистика ДТП в Абхазии с 1990 года
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться