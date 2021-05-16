Ни матча без гола: четвертый тур чемпионата Абхазии по футболу завершен

В чемпионате Абхазии участвуют восемь команд из всех районов республики. Чемпионат будет проходить с апреля по ноябрь с перерывом на лето.

СУХУМ, 16 мая – Sputnik. Сыграны все матчи четвертого тура чемпионата Абхазии по футболу. Об этом сообщает Федерация футбола Абхазии.

Тур завершился игрой между командами "Самурзакан" из Гала и цандрыпшским "Садзом". До этого матча у команд не было набранных очков, все три встречи, которые они провели ранее были проиграны. Этот матч оказался более удачным для обеих команд, несмотря на то, что ни одной из них одержать победу не удалось, "Самурзакан" и "Садз" поделили очки, игра закончилась со счетом 1:1.

Четвертый тур стартовал 11 мая матчем ткуарчалского "Шахтера" и сухумского "Динамо". Матч проходил на стадионе Виталия Дараселия в Очамчыре. В этой игре "Шахтер" оказался сильнее, единственный мяч забил Давид Логуа.

На следующий день на стадионе имени Льва Ажиба в Гудауте сошлись гудаутская "Рица" и "Афон", оба коллектива потерпели поражения в предыдущем туре. Эта игра оказалась богатой на голы, гудаутская команда разгромила своего соперника со счетом 5:0.

13 мая на стадионе "Динамо" состоялся центральный матч четвертого тура "Нарт" - "Гагра". Гагрская команда под руководством Тамаза Еник сумела обыграть столичную команду со счетом 2:0.

В XXVIII чемпионате Абхазии принимают участие восемь команд: "Садз" из Цандрипша, "Гагра", "Афон", гудаутская "Рица", столичные "Динамо" и "Нарт", "Самурзакан" из Гала и ткуарчалский "Шахтер". Чемпионат будет проходить с 20 апреля по ноябрь, до середины июня будет сыгран первый круг, летом матчей не будет, с сентября начнется второй круг, а затем пройдет третий.

Читайте также: