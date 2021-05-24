Сборная Абхазии по тхэквондо заняла первое место на турнире в Сочи

Фестиваль тхэквондо среди мальчиков и девочек различных возрастных категорий состоялся в Сочи 23 мая.

СУХУМ, 24 мая - Sputnik. Сборная команда Абхазии по тхэквондо заняла первое общекомандное место в турнире в Сочи памяти мастера спорта России Юрия Гагарян. Об этом сообщил Государственный комитет Абхазии по делам молодежи и спорту.

Фестиваль прошел среди среди мальчиков и девочек 7-10 лет, 11-13 лет и 14-17 лет.

По итогам соревнований абхазские спортсмены завоевали 13 золотых, десять серебряных и восемь бронзовых медалей и первое общекомандное место.

Среди обладателей "золотых" медалей Георгий Ходжаа, Людмила Иванова, Руслан Хамалян, Вероника Чакрян, Георгий Читанава, Сария Цоцория, Давид Кочканян, Ашот Мелетлян, Станислав Касумян, Самир Бадия, Неонилла и Богдан Ахрютины и Нестор Анкваб.

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