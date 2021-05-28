Харитон Агрба проведет шестой профессиональный бой в Санкт-Петербурге

Боксерское шоу пройдет в Санкт-Петербурге на "Сибур Арене" в рамках международного экономического форума.

СУХУМ, 28 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Боксер из Абхазии Харитон Агрба проведет свой шестой бой на профессиональном ринге четвертого июня на боксерском шоу в Санкт-Петербурге.

Бой пройдет в десятираундовом поединке в первом полусреднем весе, Харитон Агрба встретится со спортсменом из Перу Хесусом Браво.

"Мой соперник, достаточно бьющий парень, у него за плечами 19 побед, 17 из них нокаутом и три поражения. К этому бою я подошел в очень хорошей форме, встреча пройдет в весовой категории 63,5 килограмма", - сказал Харитон Агрба в интервью Sputnik.

Предстоящий поединок абхазский боксер ждет с большим нетерпением, особенно с учетом того, что боксерское шоу такого высокого уровня в Санкт-Петербурге будет проходить впервые.

"Приятно быть частью этого шоу, и хочется показать очень хороший бокс, зарекомендовать себя, прочувствовать в каких кондициях сейчас нахожусь, и соответственно двигаться дальше", - сказал Агрба.

Харитон Агрба провел пять боев на профессиональном ринге и во всех из них одержал победы. Харитон Агрба - мастер спорта международного класса, серебряный призер Кубка мира по боксу, серебряный призер Европейских игр, двукратный призер чемпионатов России, двукратный чемпион мира по боксу среди студентов, обладатель титула WBA-Fedecaribe и WBA Continental. На профессиональном ринге он с 2019 года - провел пять победных боев, в двух из которых выиграл нокаутом.

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