Команда АГУ встретится с "Атлантисом" на чемпионате Сочи по футболу

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Посольство России в Абхазии опубликовало график работы консульства 14 июня С понедельника 7 июня сотрудники консульского отдела будут принимать анкеты на оформление биометрических паспортов и выдавать готовые паспорта с 9:00 до 17:00. 84

Доходы АЖД за первый квартал этого года выросли в семь раз по сравнению с 2020-м Железнодорожное сообщение между Абхазией и Россией было приостановлено в марте прошлого года из-за угрозы распространения коронавируса. Поезда снова начали ходить 7 августа 2020 года. 288