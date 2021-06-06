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Команда АГУ встретится с "Атлантисом" на чемпионате Сочи по футболу

© Sputnik / Томас Тхайцук
Спорт
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/sports/20210606/1032566098/Komanda-AGU-vstretitsya-s-Atlantis-na-chempionate-Sochi-po-futbolu.html

На соревнование футболисты АГУ командированы Государственным комитетом Абхазии по делам молодежи и спорту.

СУХУМ, 6 июн – Sputnik. Команда Абхазского государственного университета встретится с футбольным клубом "Атлантис" 6 июня. Об этом сообщил Государственный комитет Абхазии по делам молодежи и спорту.

Абхазская команда проведет очередную игру в чемпионате города Сочи по футболу, которая состоится на стадионе средней школы № 10 города Адлер в 17:00 по московскому времени.

Главный тренер команды АГУ - Тамаз Бжания, помощник - Иван Афендопуло, тренер вратарей - Алексей Иваненко.

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