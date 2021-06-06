Команда АГУ встретится с "Атлантисом" на чемпионате Сочи по футболу

СУХУМ, 6 июн – Sputnik. Команда Абхазского государственного университета встретится с футбольным клубом "Атлантис" 6 июня. Об этом сообщил Государственный комитет Абхазии по делам молодежи и спорту.
Абхазская команда проведет очередную игру в чемпионате города Сочи по футболу, которая состоится на стадионе средней школы № 10 города Адлер в 17:00 по московскому времени.
Главный тренер команды АГУ - Тамаз Бжания, помощник - Иван Афендопуло, тренер вратарей - Алексей Иваненко.
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