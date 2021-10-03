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Абхазские лошади победили на скачках в Краснодарском крае

© Sputnik / Виталий Тимкив
Спорт
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Sputnik Абхазия
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В рамках скакового дня состоялось 10 скачек для лошадей чистокровной верховой, арабской и ахалтекинской пород.

СУХУМ, 3 окт - Sputnik. Скакун из Абхазии по кличке "Старк" хозяина Ахры Ашуба стал обладателем приза в скачках на Павловском ипподроме Краснодарского края 2 октября, сообщает Госкомспорта Абхазии.

"Старк" первым преодолел дистанцию в 2000 метров для лошадей трех лет арабской породы, отмечается в сообщении.

В этом же забеге третье место заняла еще одна лошадь Ахры Ашуба по кличке "Вронский".

В июле текущего года "Вронский" стал победителем главной скачки сезона – Большого Краснодарского приза (Дерби), первым преодолев дистанцию в 2400 метров.

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