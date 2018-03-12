Новости по теме День конституции Абхазии

Государственный праздник - День Конституции Республики Абхазия - отметили 26 ноября в Сухуме на площади Свободы.
Государственный праздник - День Конституции Республики Абхазия - отметили 26 ноября в Сухуме на площади Свободы.
Коституция стала надежным фундаментом и крепкой опорой для поступательного демократического развития абхазского государства, заявил в своем поздравлении Тибилова.
По мнению составителя, сборник "Конституции Абхазии. XX век" может быть полезен как студентам и преподавателям соответствующих дисциплин, так и политическим и государственным деятелям, а также всем интересующимся вопросами государственно-правового строительства в Абхазии.
В связи с празднованием Дня Конституции Республики Абхазия 26 и 27 ноября объявлены выходными днями.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
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