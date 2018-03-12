Новости по теме аборты

Управляющий делами Абхазской Православной Церкви отец Виссарион (Аплиаа) прокомментировал решение властей республики запретить аборты, священнослужитель отметил, что Церковь благословила этот запрет.
Принятый в феврале текущего года закон "О защите матери и нерожденного ребенка" в Абхазии запретил аборты в стране, чтобы решить демографические проблемы республики.
Запрещающий аборты законопроект "О государственной защите жизни матери и нерожденного ребенка", вносящий поправки в Конституцию республики вступил в силу 9 февраля.
Министр здравоохранения Андзор Гоов провел пресс-конференцию в АРСМИРА во вторник 26 января, на которой подвел итоги 2015 года и поделился планами на 2016 год.
Свое мнение о принятом недавно Парламентом Абхазии законе о запрете абортов высказала секретарь Общественной палаты Нателла Акаба.
О том, поможет ли запрет абортов поднятию уровня рождаемости в Абхазии и о моральном аспекте вопроса, рассуждает выпускающий редактор Sputnik Абхазия Изольда Хагба.
Мировая практика говорит о том, что запрет абортов ведет к увеличению криминальных абортов, в десятки раз увеличивается материнская смертность, отметила главный акушер-гинеколог республики Рита Трапш.
За законопроект "О здравоохранении" проголосовали 26 депутатов, двое проголосовали против и двое воздержались.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.