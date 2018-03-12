Новости по теме агрессия

Тупик, в котором оказалась Турция, вызван провалом главной цели - свержения режима Асада и подавления курдского населения этой страны, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
Инцидент с российским бомбардировщиком продемонстрировал подлинные намерения президента Турции Тайипа Эрдогана, заявил президент Сирии. Он также обвинил страны Запада в попустительстве и косвенной поддержке боевиков.
Реджеп Эрдоган заявил, что будет считать применение зенитных комплексов над Сирией актом агрессии против суверенитета Турции.
Политолог Александр Храмчихин о том, какие уроки следует извлечь из трагедии в Париже.
Военный обозреватель Виктор Литовкин о необходимости вырабатывать взаимную толерантность, а представителям разных конфессий – находить общий язык.
Стереотипные расистские взгляды многих жителей и полицейских США подвергают большей опасности афроамериканцев, сказала социолог Абхазского государственного университета Мрамза Джикирба, комментируя опрос, проведенный агентством ICM Research в рамках проекта Sputnik.Мнения.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.