Новости по теме акция

В Париже тысячи человек приняли участие в манифестации французской общественной организации в поддержку традиционных семей.
Абхазский государственный музей, Музей Боевой Славы имени Владислава Ардзинба, Литературно-мемориальный музей Дмитрия Гулиа будут работать с 18:00 до 00:00 в Международный день музеев 18 мая.
Количество участников акции "Бессмертный полк" на данный момент превысило 500 тысяч человек, участники продолжают прибывать сообщили в пресс-центре МВД России.
Самому молодому участнику акции, посвященной Дню Победы в Великой Отечественной войне, восемь лет.
В ходе акции "Георгиевская ленточка" волонтеры вручили более трехсот оранжево-черных ленточек - главных символов Победы.
Участники митинга требуют положить конец жестокости Анкары в отношении курдов. По словам организаторов акции, в протестах примут участие тысячи людей.
Фанаты-патриоты из разных клубов договорились провести не только мирное шествие, но и вместе контролировать, чтобы его проведение не было сорвано намечающимися провокациями со стороны "одесского антимайдана".
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.