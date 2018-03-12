Новости по теме анализ

Нас повсюду подстерегают невидимые враги – множество инфекций, на борьбу с которыми каждый день выходят врачи инфекционисты. О специфике профессии корреспонденту Sputnik рассказала врач-инфекционист Саида Палба.
По решению Сухумской городской санитарно-эпидемиологической станции пляжная зона в районе санаториев ПВО и МВО закрыта для купания.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.