Новости по теме аварии

Профессиональные работники красного креста из Сирии Омар Шагуев и Надир Саид провели обучающий курс оказания первой медицинской помощи пострадавшим в автомобильных авариях на Складе драмтеатра.
Причиной пожара на подстанции "Уарча 10кВ" стало короткое замыкание.
В Цхинвале в дорожно-транспортном происшествии погиб генеральный прокурор Южной Осетии Мераб Чигоев.
Сергей Меняйло считает, что авария на линии передач - только легенда, которой прикрывается желание Украины "поставить крымчан на колени", но Крым в состоянии.
Дипломат консульства Венгрии в Екатеринбурге Пал Ене Фабиан скончался, не приходя в сознание. Авария произошла в прошлую пятницу в Дуванском районе Башкирии.
В пятницу дипломат консульства Венгрии в Екатеринбурге после ДТП был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии. Он перенес несколько операций и в настоящее время находится на искусственной вентиляции легких, сообщили в башкирском Минздраве.
Дополнительные меры безопасности на опасных участках республиканской трассы будут приняты до конца текущего года, об этом корреспонденту Sputnik Абхазия сообщил министр внутренних дел Абхазии Леонид Дзапшба.
Как сообщает ГУ МВД России по Воронежской области, водитель автобуса, следовавшего из Москвы в сторону Ростова, из-за ледяного дождя не справился с управлением, в результате чего автобус съехал в кювет и опрокинулся. В автобусе находилось 16 граждан Донецкой народной республики. 11 из них пострадали, сообщили в МЧС ДНР.
Соответствующий график будет опубликован в СМИ и на сайтах Минтопэнерго республики и Крымэнерго. Жители республики будут оповещаться каждые два часа, об этом по итогам заседания правкомиссии заявил первый вице-премьер республики Михаил Шеремет.
17% всех дорожно-транспортных происшествий в стране происходит именно из-за крупного рогатого скота, который пасется на дорогах без присмотра хозяев, рассказал в одном из своих интервью начальник республиканской Госавтоинспекции Нугзар Шоуа.
В преддверии Чемпионата мира по футболу ConIFA администрация города Сухум призвала к радикальным мерам в борьбе против бродячего скота на дорогах.
Главными обвиняемыми по делу об аварии в московском метро проходят заместитель гендиректора компании "Спецтехреконструкция" Анатолий Круглов, а также работники ГУП "Московский метрополитен" Валерий Башкатов, Алексей Трофимов и Юрий Гордов.
Глава администрации Гагрского района Беслан Барциц рассказал Sputnik о ликвидации последствий разрушения резервуара с водой.
Пилот "Торо Россо" Карлос Сайнс-младший попал в аварию на трассе "Формулы-1" в ходе заключительной практики на Гран-при России.
Министерство внутренних дел Абхазии сообщило, что водитель автомобиля "Мерседес" Бадри Колбая находится в больнице.
В 9.20 по улице Самурзаканская в городе Гал произошло ДТП с участием кареты скорой помощи и "Мерседеса".
Пассажирский поезд, направлявшийся из Сухума в Москву, столкнулся с комбайном. Жертв нет. Состав идет с опозданием.
В результате ДТП в районе Гагрского вокзала погибли двое местных жителей и трое туристок из России.
В результате ДТП в районе Гагрского вокзала погибли двое местных жителей и трое туристов из России.
В результате ДТП в районе Гагрского вокзала погибли двое местных жителей и трое туристов из России.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.