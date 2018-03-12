Новости по теме аварии

Как сообщает ГУ МВД России по Воронежской области, водитель автобуса, следовавшего из Москвы в сторону Ростова, из-за ледяного дождя не справился с управлением, в результате чего автобус съехал в кювет и опрокинулся. В автобусе находилось 16 граждан Донецкой народной республики. 11 из них пострадали, сообщили в МЧС ДНР.