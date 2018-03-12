Новости по теме авиакатастрофы

Специалисты Flydubai находятся на месте крушения Boeing 737-800 и постараются предоставить результаты как можно быстрее, сообщил на пресс-конференции исполнительный директор компании Гейт аль-Гейт.
По предположению Алексея Пушкова, авиакатастрофы можно было бы избежать, если бы самолет посадили на запасном аэродроме.
Пассажирский Boeing 737-800, летевший из Дубая, потерпел крушение в Ростове-на-Дону в 3.42 в субботу. Погибли все пассажиры и члены экипажа самолета.
Доступ к месту крушения затрудняют сложные погодные условия. Начато расследование инцидента. Власти пытаются связаться с родственниками погибших.
Президент РФ Владимир Путин на совещании по итогам расследования причин катастрофы с самолетом А321, в ходе которого было установлено, что самолет потерпел крушение из-за теракта, заявил, что совершившие это преступление будут найдены и наказаны.
У этого преступления не будет срока давности, заявил президент России. Он подчеркнул, что виновных в катастрофе российского лайнера найдут в любой точке планеты.
Нет информации о том, каким образом были получены данные сведения: из перехваченных сообщений переписки между террористами или в ходе изучения обломков лайнера.
Владимир Путин поручил наладить взаимодействие с египетской стороной для обеспечения безопасности воздушного сообщения, сообщил Песков.
На первой из карикатур изображен схватившийся за голову боевик террористической группировки "Исламское государство", на которого с неба летят обломки самолета. Подпись гласит: "ИГ: Российская авиация усиливает бомбардировки"
Решение Лондона является преждевременным, поскольку принято до появления результатов расследования, "которое проводится прозрачно и с участием международных экспертов", заявил МИД Египта.
Граждане России, которые собирались отдохнуть в Египте, начали менять свои планы после крушения лайнера А 321 в Синае. Многие предпочитают провести отдых в Абхазии, до которой можно добраться на поезде
Однако официального заключения по поводу случившегося на борту российского самолета не было вынесено ни ЦРУ, ни другими американскими спецслужбами. Эксперты анализируют данные с места крушения самолета, в том числе и "черные ящики".
Семьи погибших находятся в разном эмоциональном состоянии, но все они тяжело переживают потерю близких людей, сообщила директор центра экстренной психологической помощи МЧС Юлия Шойгу.
Поиски жертв авиакатастрофы продолжаются.
Посольство России в Египте сообщило, что все пассажиры рейса KGL9268 "Когалымавиа" Шарм-эш-Шейх - Петербург погибли. В российском дипломатическом ведомстве отметили, что "на данный момент не имеют информации о выживших в крушении самолета".
Спасатели ведут поиски на месте авиакатострофы российского самолета в Египте. По их сообщениям, самолет разломался на две части.
Обломки самолета "Когалымавиа", направлявшегося из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, обнаружили на юге Эль-Ариша.
После оглашения результатов расследования нидерландской комиссии по делу о сбитом в небе над Украиной самолете MH17, перед зданием Совета по безопасности Нидерландов прошел митинг недовольных.
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