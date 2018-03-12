Новости по теме бюджеты

Из-за отклонения плановых показателей республиканского бюджета, ряду категорий работников не удалось увеличить заработную плату.
Начальник управления по гуманитарным и социальным вопросам Кабинета Министров Абхазии Элеонора Агрба рассказала Sputnik о ходе компенсационных выплат вкладчикам Сберегательного банка Республики Абхазия.
Первый вице-премьер Абхазии Шамиль Адзынба провел встречу с председателем внебюджетного государственного Фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов Бадри Агрба в понедельник 8 февраля.
Первый вице-премьер Абхазии Шамиль Адзынба провел встречу с председателем внебюджетного государственного Фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов Бадри Агрба в понедельник 8 февраля.
Перечень освобожденных от НДС импортируемых товаров был разработан и отправлен на рассмотрение в Парламент, сообщил корреспонденту Sputnik министр экономики Республики Абхазия Адгур Ардзинба.
Товарооборот от внешнеэкономической деятельности республики в 2015 году составил 22 миллиарда 231 миллион рублей.
Депутаты Парламента приняли во втором окончательном чтении законопроект "О республиканском бюджете Республики Абхазия на 2016 год".
За этот год Абхазия доказала, что очень многие проблемы может решать собственными средствами, не за счет российской финансовой помощи, и это очень важно, сказал Sputnik ведущий научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН, президент Научного общества кавказоведов Александр Крылов.
Редакция SputnikАбхазия подготовила инфографику, на которой представлена динамика исполнения госбюджета Абхазии за прошедшее десятилетие.
Бюджет Республики Абхазия на 2016 год направлен на решение социально-экономических проблем, стоящих перед государством, отметила министр финансов Амра Кварандзия.
Артур Миквабия провел итоги Международного форума "Стратегия развития Абхазии в контексте евразийских интеграционных процессов", который состоялся в Абхазии в среду 16 декабря.
О том, что подпитывает постоянно тлеющее напряжение и что мешает абхазскому обществу консолидироваться, рассказал Sputnik Абхазия политолог, научный сотрудник Института востоковедения РАН Александр Скаков.
Бюджет оргкомитета по подготовке к чемпионату мира по футболу 2018 года в 2016 году будет использован на запуск волонтерских программ, продвижение соревнований, создание талисмана, организацию работы и проведение жеребьевки Кубка Конфедераций.
Заседание Кабинета Министров Абхазии состоялось во вторник 15 декабря.
2016 год станет первым этапом по переходу к программной структуре расходов республиканского бюджета, отметила Амра Кварандзия.
На изменения параметров доходной части бюджета, помимо оптимистических прогнозов социально-экономического развития страны, повлияли также планируемые изменения налогового законодательства, в частности, в отношении НДС, отметила Кварандзия
Республиканский бюджет на 2016 год обсудили в Кабинете Министров в четверг 19 ноября.
13 ноября в Сухуме прошел VI российско-абхазский деловой форум, в котором приняли участие высшие должностные лица Республики Абхазия и представительная делегация высокопоставленных лиц с российской стороны. "Sputnik" встретился с директором Института актуальной экономики Никитой Исаевым и узнал, какие наиболее острые вопросы звучали в Сухуме.
Необходимо, чтоб виновные в финансовых нарушениях люди поняли, что принадлежащие государству деньги должны быть ему возвращены, заявил президент.
Рауль Хаджимба встретился с членами Общественной палаты Абхазии во вторник 3 ноября.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
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