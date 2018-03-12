Новости по теме блокада

Киев и Москва разрешили блокированным грузовикам вернуться в свои страны путем продления разрешений на транзитные перевозки 2015 года до 25 февраля.
Контрмеры, которые объявил Минтранс, безусловно, вынужденные. Это абсолютно возмутительно, когда при попустительстве властей на Украине подобный беспредел творится в отношении наших перевозчиков, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Данная мера связана с прекращением товарооборота Украины с Крымом, заявил инициатор продовольственной и энергетической блокады полуострова Ленур Ислямов. По его словам, ожидается решение "высшего органа" о начале морской блокады.
Один из организаторов продовольственной и энергетической блокады Крыма Ленур Ислямов пригрозил отключить с 26 декабря сотовую связь и интернет с территории Украины на полуостров.
Одно из основных требований организаторов энергоблокады Крыма – освобождение так называемых политзаключенных из российских СИЗО и колоний.
Сторонники блокады Крыма заявили, что не доспустят ремонта поврежденных опор, пока не получат разрешения от своих кураторов. Сейчас на месте поврежденных ЛЭП, кроме нескольких сторонников блокады, никого нет.
Соединенные Штаты Америки ввели эмбарго на торговлю с Кубой 55 лет назад, 19 октября 1960 года. Смотрите на архивных кадрах, что предшествовало этой экономической блокаде.
Петр Порошенко уверен, что активисты, не пускающие грузовики с продовольствием в Крым, способствуют тому, что жители полуострова захотят вновь воссоединиться с Украиной.
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