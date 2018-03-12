Новости по теме блокада

"Россия сегодня" представляет проект к 70-летию Победы — "15 ударов Красной армии по фашистской Германии и милитаристской Японии". Как освобождали Будапешт и Вену, почему «чертова дюжина» стала счастливой для маршала Малиновского, и какой трюк использовал Жуков в Берлине - в новой серии проекта.