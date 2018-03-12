Новости по теме болезни

Во Всемирный день борьбы с туберкулезом заместитель директора по лечебной части Республиканского противотуберкулезного диспансера Марина Маркова рассказала о динамике заболевания туберкулезом в Абхазии.
Национальный день борьбы за мир в Японии отмечается ежегодно 1 марта. Смотрите на архивных кадрах, к каким последствиям привело испытание американской водородной бомбы в этот день в 1954 году на тихоокеанском атолле Бикини.
Глава Северной Осетии ранее перенес пневмонию и был госпитализирован после осложнений, сообщает источник, близкий к семье.
Культурно-благотворительный фонд "Ашана" приступил к сбору денежных средств на проведение обследования и лечение Милены Тания, у которой криптогенная эпилепсия, парапарез (паралич конечностей).
Культурно-благотворительный фонд "Ашана" приступил к сбору денежных средств на проведение обследования и лечение Милены Тания, у которой криптогенная эпилепсия, парапарез (паралич конечностей).
Основная цель проведения Международного дня детей, больных раком, — повышение уровня информированности врачей-педиатров, социально ответственных граждан всех специальностей о проблемах детской онкологии.
Культурно-благотворительный фонд "Ашана" приступил к сбору денежных средств на проведение операции Григорию Гайдарь, у которого катаракта правого глаза.
Культурно-благотворительный фонд "Ашана" приступил к сбору денежных средств на проведение операции Григорию Гайдарю, у которого катаракта правого глаза.
Успешная операция на лице была проведена Арману Торосяну, у которого врожденный дефект лица.
Успешная операция на лице была проведена Арману Торосяну, у которого врожденный дефект лица.
О концерте в Итальянском городе Саронно в помощь больным детям Абхазии рассказала менеджер фонда "Ашана" по взаимодействию со СМИ Мактина Джинджолия.
На протяжении полутора лет британский рок-музыкант Дэвид Боуи боролся с раком. Он скончался в кругу семьи на 70-м году жизни
Эксперт по питанию профессор Джеймс Хилл получил от Coca-Cola 550 тысяч долларов за поддержку идеи о том, что ожирению не связано с употреблением газировки, а главной его причиной является малоподвижный образ жизни.
В конце июня 2015 года Хворостовский объявил об отмене всех выступлений до конца августа из-за опухоли мозга. В августе певец завершил курс лучевой терапии и немедленно приступил к работе. 25 сентября он вышел на сцену нью-йоркской Метрополитен-оперы.
На операцию Армену Торосяну, родившемуся с расщелиной в средней части неба, необходимо собрать 254 тысячи рублей.
На операцию Армену Торосяну, родившемуся с расщелиной в средней части неба, необходимо собрать 254 тысячи рублей.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.