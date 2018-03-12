Новости по теме долги

Призыв Минфина Германии к Украине найти компромисс с РФ по поводу долга на 3 млрд долларов говорит о том, что возможности досудебного урегулирования спора исчерпаны, считает экономический эксперт Виктор Суслов.
Вопрос о закупках газа будет урегулирован до конца марта, сообщил глава Минэнерго Украины Владимир Демчишин. Он также отметил, что договор о дальнейших поставках российского газа так или иначе будет подписан.
Киев продолжает настаивать на том, что облигации, приобретенные РФ, не являются официальным долгом, хотя Международный валютный фонд признал его таковым, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.
Первый ход в вопросах досудебного урегулирования спора по долгу перед Россией на 3 миллиарда долларов должен сделать Киев, пока никаких предложений от него не поступало, заявил замглавы Минфина России Сторчак.
После того как глава Минфина России Антон Силуанов заявил о том, что до конца января против Киева будет подан иск по поводу невыплаты долга, власти Украины сообщили, что готовы к переговорам.
В украинском правительстве постоянно ведется обсуждение сложившейся ситуацией, связанной с долгом перед Россией, заявила торговый представитель Украины Наталия Микольская.
Россия готова обсудить с Украиной предложения по погашению долга даже во время судебного разбирательства, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
Над Украиной нависла угроза разорения, инфляция прогрессирует, а внешние кредиты не спасают экономику страны. Киеву пора признать, что его планы на вступление в ЕС потерпели полное фиаско, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten.
Позиция России по взысканию долга с Украины будет поддержана судом, считает глава МЭР Алексей Улюкаев. При этом в результате утвержденной в начале декабря реформы фонда дефолт по этому долгу не приведет к остановке программы помощи со стороны МВФ.
Россия сможет достигнуть положительного судебного решения по взысканию с Украины трех миллиардов долларов, уверен глава российского Минэкономразвития.
Накануне премьер Украины Арсений Яценюк заявил о введении моратория на выплату долга в $3 млрд перед Россией и приостановке выплаты по долговым обязательствам некоторых госкомпаний перед российскими банками.
Правительство Украины готово судиться с Россией из-за долга в три миллиарда долларов. Кроме того, украинские власти приостанавливают выплаты до долговым обязательствам некоторых госкомпаний перед российскими банками.
Голосование по статусу долга Украины перед Россией в размере трех миллиардов долларов происходило в заочной форме через рассылку директорам МВФ уведомлений с проектом решения, сообщил РИА Новости сотрудник всемирного фонда.
Если увеличить период небольших платежей по долгу, то можно привлечь инвесторов не только в кредитно-финансовый сектор, но и в реальную экономику, отметил глава Европейского стабилизационного механизма Клаус Реглинг.
Ранее Россия выражала готовность реструктурировать долг Украины на 3 миллиарда долларов. С этой инициативой Украина не согласилась.
Представители Еврогруппы отметили прогресс в реализации греческой программы реформ. Правительство Греции стало "жертвой собственного успеха", заявил Министр финансов Греции Эвклид Цакалотос.
К моменту избрания Обама президентом США в 2009 году, национальный долг США составлял 10,6 триллиона долларов. Сейчас госдолг составляет 18,15 триллиона. Планируется увеличение этой сумму до 20 триллионов к 2017 году.
По словам премьер-министра Украины, при отказе РФ принять условия реструктуризации и списания долга, Киев готов подать в суд.
Предложение минфина Украины в адрес России участвовать в реструктуризации трехмиллиардного долга не было принято. Стороны договорились о продолжении диалога.
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