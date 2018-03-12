Новости по теме дожди

О войне, о детских разбитых мечтах, об участившихся проливных дождях и возможной связи всего этого размышляет колумнист Sputnik Амина Лазба.
Госгидрометеослужба Абхазии сообщает, что с первых дней ближайшей недели территория республики будет находиться под влиянием циклона, который вызовет ухудшение погоды.
По данным метеорологов Абхазии, в среду 14 октября в Сухуме облачная погода, временами дождь, возможна гроза.
По данным метеорологов Абхазии, на побережье во вторник 13 октября ночью и утром возможен небольшой дождь.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.