Новости по теме экспедиции

Валентина Чачба рассказала, как отец охотился на белых медведей, чтобы спасти челюскинцев О том, как Николай Чачба стал участником экспедиции Отто Шмидта на пароходе "Челюскин" и его возвращении домой рассказала его дочь Валентина Чачба.
Об экстремальных приключениях Николая Чачба на Севере в составе экспедиции челюскинцев и особенностях характера князя рассказала его дочь, заслуженный врач Абхазии Валентина Чачба.
Автор проекта "Горная Абхазия" Тенгиз Тарба отправится в долину Ауадхара и к перевалу Чхы в первые дни 2016 года.
Во время раскопок в селе Нижняя Эшера были обнаружены многочисленные перстни и другие бронзовые украшения, а также домашняя утварь, сообщил директор Абхазского государственного музея, археолог Аркадий Джопуа.
Выпускница режиссерского факультета ВГИКа Амра Начкебиа стала первой абхазской девушкой, поднявшейся на самую высокую вершину Кавказа и всей Европы – гору Эльбрус.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.