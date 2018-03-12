Новости по теме экспедиции

Валентина Чачба рассказала, как отец охотился на белых медведей, чтобы спасти челюскинцев О том, как Николай Чачба стал участником экспедиции Отто Шмидта на пароходе "Челюскин" и его возвращении домой рассказала его дочь Валентина Чачба.