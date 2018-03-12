Новости по теме эвакуация

Ранее источник в экстренных службах столицы сообщил, что с Курского вокзала после анонимного сообщения о взрывном устройстве в камере хранения эвакуировали почти тысячу человек.
Крупная утечка газа произошла в районе Пендж на юге Лондона.
Британские эксперты требуют, чтобы туристы вылетели из Шарм-эль-Шейха без багажа, который последует следом отдельным самолетом.
Украинские силовики начали эвакуацию мирных жителей села, где скрываются боевики «Правого сектора», сбежавшие с места перестрелки в городе Мукачево.
В ночь на понедельник два самолета ВВС Индии прибыли в Мумбаи с 454 индийскими гражданами на борту. Рейс Air India, направлявшийся в Кочи с 352 пассажирами, приземлился в городе после полуночи.
В ночь на 3 апреля двумя российскими спецрейсами в Москву из Йемена эвакуировано 311 человек, из них граждан РФ - 152, Узбекистана — 47, Белоруссии — 16, Украины — 8, Азербайджана — 6, Киргизии — 4, Молдавии — 4. Также из Саны были вывезены граждане некоторых других государств, высказавшие пожелание покинуть Йемен.
На прошлой неделе международная коалиция с участием Саудовской Аравии и других стран Персидского залива, а также Египта, Иордании и Судана начала в Йемене военную операцию против сторонников движения "Ансар Алла" (хуситов), контролирующих большую часть территории страны, в том числе столицу Сану.
Второй самолет с эвакуированными из Йемена россиянами приземлился на аэродроме Чкаловский в ночь на пятницу. Смотрите на видео, как пассажиры покидали борт воздушного судна с детьми на руках.
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