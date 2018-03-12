Новости по теме эвакуация

На прошлой неделе международная коалиция с участием Саудовской Аравии и других стран Персидского залива, а также Египта, Иордании и Судана начала в Йемене военную операцию против сторонников движения "Ансар Алла" (хуситов), контролирующих большую часть территории страны, в том числе столицу Сану.