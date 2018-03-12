Новости по теме фонды

Первый вице-премьер Абхазии Шамиль Адзынба провел встречу с председателем внебюджетного государственного Фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов Бадри Агрба в понедельник 8 февраля.
Первый вице-премьер Абхазии Шамиль Адзынба провел встречу с председателем внебюджетного государственного Фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов Бадри Агрба в понедельник 8 февраля.
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