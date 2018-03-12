Новости по теме галереи

Министр культуры и историко-культурного наследия Абхазии Эльвира Арсалия рассказала о проблемах и перспективах Абхазской государственной картинной галереи, которой исполнилось 52 года, в день ее открытия 17 марта.
Сайт Картинной галереи Абхазии будет создан в 2016 году, сообщила корреспонденту Sputnik министр культуры Эльвира Арсалия.
Выставка работ Зои Аджинджал, Ольги Брендель, Александра Семенцова, Варвары Бубновой и других художников пройдет с 12 по 19 декабря в Москве в Государственном центральном музее современной истории России.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
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