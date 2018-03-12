Новости по теме голосование

В рамках первичных выборов были разыграны голоса 19 кандидатов, за Рубио проголосовали 37%, что обеспечило получение 10 кандидатов.
Sputnik Абхазия примет участие в международном конкурсе в области радиовещания "Говорим как Левитан", приуроченном к 75-летию создания "Совинформбюро".
Очередное заседание Народного Собрания - Парламента Абхазии состоялось в среду 10 февраля, на котором рассматривалось заявление об увольнении заместителя генпрокурора Абхазии Омяни Логуа.
В январе 2017 года завершится 10-летний срок пребывания на посту главы республики Адыгея Аслана Тхакушинова. Пока не известно будет ли Тхакушинов участвовать в новой предвыборной гонке.
Такой расклад даст возможность Народной партии в случае необходимости через верхнюю палату блокировать решения конгресса, где она лишилась абсолютного большинства.
Второй тур местных выборов прошел при рекордно низкой явке, однако это не повлияет на результаты голосования, так как украинское законодательство не устанавливает порога явки для мэрских выборов.
За принятие закона "О количественном составе Народного Собрания" в первом чтении проголосовали 29 депутатов.
К моменту избрания Обама президентом США в 2009 году, национальный долг США составлял 10,6 триллиона долларов. Сейчас госдолг составляет 18,15 триллиона. Планируется увеличение этой сумму до 20 триллионов к 2017 году.
Досрочные парламентские выборы были объявлены президентом Турции Тайипом Эрдоганом в связи с тем, что по результатам прошедших 7 июня очередных выборов в парламент в стране не удалось сформировать коалиционное правительство.
В Милли Меджлис Азербайджана избирается 125 депутатов по одномандатным избирательным округам. Проголосовать можно будет за 15 партий, а также блок "Азадлыг-2015" ("Свобода"), в который входят семь партий.
После оглашения предварительных подсчетов стало известно, что никто не набирает достаточного количества голосов для победы на выборах в президенты Аргентины.
Граждане Польши выбирали депутатов и сенаторов нового парламента страны. По предварительным данным, в новом сейме впервые в новейшей истории Польши не будет левых сил.
По предварительным данным, украинский электорат поддержал "Блок Петра Порошенко", "Солидарность", "Батькивщина" экс-премьера Юлии Тимошенко и "Самопомощь". На востоке страны эксперты предсказывают победу партии "Оппозиционный блок".
В воскресенье граждане Польши изберут парламент страны - 460 депутатов сейма (нижняя палата парламента) и 100 сенаторов (сенат - верхняя палата парламента).
Особенностью нынешних выборов мэра будет проведение их по новой избирательной системе. Раньше мэра столицы избирали по мажоритарной системе относительного большинства. В этот раз выборы пройдут по мажоритарной системе абсолютного большинства. Еще одна особенность — на выборах не будет порога явки избирателей.
Действующего главу государства поддержали 83,49 процента электората.
Во время пресс-конференции, которая прошла в преддверии дня голосования, оппозиционные кандидаты раскритиковали проведение досрочных выборов в республике.
ЦИК Белоруссии зарегистрировал четыре кандидата в президенты: Александр Лукашенко, Сергей Гайдукевич, Николай Улахович и Татьяна Короткевич. Выборы состоятся 11 октября.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.