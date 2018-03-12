Новости по теме границы

Визовый режим для граждан иностранных государств, с которыми у Абхазии не подписаны межправительственные соглашения о взаимных безвизовых поездках, не повлияет на число туристов из стран СНГ, отметил депутат Дмитрий Гунба.
Киев и Москва разрешили блокированным грузовикам вернуться в свои страны путем продления разрешений на транзитные перевозки 2015 года до 25 февраля.
Ранее глава министерства иностранных дел Финляндии Тимо Сойни заявлял о необходимости принять жесткие меры, чтобы остановить нелегальных мигрантов через российско-финскую границу.
Ведутся переговоры со странами, которые находятся на маршруте мигрантов, и существует общий договор, точнее план, что беженцы будут остановлены на македонской границе, сообщил глава МИД Австрии.
Военные Македонии установили второе проволочное заграждение на границе с Грецией после новостей о возможном увеличении потока мигрантов. Первый забор был возведен в ноябре прошлого года.
В последние дни Турция приняла около 5 тысяч беженцев, до 55 тысяч находятся на пути к сирийско-турецкой границе. Мы не в состоянии сказать им "не приезжайте", заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
Заявления турецкой стороны о том, что посольству России в Анкаре были переданы некие данные о якобы имевшем место нарушении российским Су-34 турецкого воздушного пространства, не соответствуют действительности, подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.
Согласно сообщению Белого дома по итогам борьбы с ИГ в 2015 году, террористическая группировка контролирует почти 100 километров сирийско-турецкой границы.
Российский президент подчеркнул, что новые власти, занявшие посты после государственного переворота на Украине, впрямую начали угрожать крымчанам, и Москва исполнила волю проживающих на полуострове людей.
Минобороны России обладает всей необходимой доказательной базой, подтверждающей, что российский Су-24 не нарушал воздушное пространство Турции, сообщил замглавкома ВКС РФ Сергей Дронов.
Второй паспорт понадобится при конфликтных ситуациях между странами, когда наличие в загранпаспорте россиянина отметки о въезде в одну страну может стать препятствием для получения визы в какую-то другую, недружественную первой.
Первый заместитель начальника Государственного таможенного комитета Абхазии Мсоуст Шамба рассказал корреспонденту Sputnik о начавшемся в республике цитрусовом сезоне. По его прогнозам, в этом году количество экспортируемых мандаринов будет гораздо меньше.
НАТО обсуждает очередное расширение военного присутствия альянса на границах с Россией.
Ранее со ссылкой на министра внутренних дел Австрии Йоханны Микль-Ляйтнер сообщалось, что Австрия намерена построить стену вдоль границы со Словенией, при этом речь шла не о закрытии границы.
Канцлер Австрии заявил, что государства, строящие заборы в ЕС, своими дейcтвиями направляют потоки беженцев к своим соседям.
Генштаб Турции сообщил, что этот беспилотник трижды вторгался в воздушное пространство Турции, прежде чем был сбит. Обломки беспилотника обнаружены и исследуются.
В прессе ранее были обнародованы сведения о том, что Объединенное королевство намерено отправить военные подразделения Великобритании в Прибалтику. Сообщалось, что данные действия были направлены на усиление границ Североатлантического альянса и "сдерживание российской агрессии".
Забором из колючей проволоки Венгрия пытается оградиться от потока мигрантов, хлынувшего в Европу. В четверг глава венгерской дипломатии заверил словенского коллегу, что мера носит временный характер.
Сергей Аксенов заявил о том, что на границе с Украиной зафиксированы случаи вымогательства с водителей грузовых автомобилей за беспрепятственный переезд через КПП.
Помощник президента РФ Владислав Сурков прокомментировал журналистам трудности пересечения абхазо-российской границы.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.