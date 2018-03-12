Новости по теме изготовление

Абхазское вино – один из самых древних напитков в истории человечества. В Абхазии найдены кувшины с остатками виноградных косточек III—II тысячелетия до нашей эры.
Абхазский традиционный нож - это старинное оружие, которое без изменений сохранило свою форму и пропорции в течение столетий.
Абхазский традиционный нож - это старинное оружие, которое сохранило свою форму и пропорции без изменений в течение столетий.
В Гагре с 1994 года работает отдел технической ортопедии. Он был основан министерством здравоохранения республики и Международным Комитетом Красного Креста, а с 2008 года все финансовые обязательства взял на себя Минздрав Абхазии.
В Гагре с 1994 года работает отдел технической ортопедии. Он был основан Министерством здравоохранения республики и Международным Комитетом Красного Креста, а с 2008 года все финансовые обязательства взял на себя Минздрав Абхазии.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.