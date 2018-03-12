Новости по теме ягоды

В Абхазии никого не удивить киви, его плоды столь же привычны, как яблоки или мандарины. Между тем, оно поселилось в республике совсем недавно.
Витаминная бомба киви родом из Китая. Плоды киви уверенно держатся в числе лидеров на фруктовых рынках всего мира.
Sputnik Абхазия отобрал самые полезные осенние плоды, которые поистине представляют собой кладезь витаминов. В инфографике представлена информация о том, как правильно выбрать фрукты и овощи, как их подольше сохранить, что из них можно приготовить.
Абхазия — страна с богатейшей природой и мягким климатом, здесь практический круглый год созревают фрукты и ягоды. И если спланировать отпуск правильно, то есть возможность попробовать самые экзотические лакомства и получить заряд витаминов на целый год.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
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