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Новости по теме ягоды

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  • 11:47 04.01.2016
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    Как китайский крыжовник оказался в Абхазии

    В Абхазии никого не удивить киви, его плоды столь же привычны, как яблоки или мандарины. Между тем, оно поселилось в республике совсем недавно.

  • 10:44 04.01.2016Инфографика
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    Актинидия китайская, или просто киви

    Витаминная бомба киви родом из Китая. Плоды киви уверенно держатся в числе лидеров на фруктовых рынках всего мира.

  • 08:48 26.09.2015Инфографика
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    Отдых в Абхазии: дары осени

    Sputnik Абхазия отобрал самые полезные осенние плоды, которые поистине представляют собой кладезь витаминов. В инфографике представлена информация о том, как правильно выбрать фрукты и овощи, как их подольше сохранить, что из них можно приготовить.

  • 15:51 04.06.2015Инфографика
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    Фруктово-ягодный календарь

    Абхазия — страна с богатейшей природой и мягким климатом, здесь практический круглый год созревают фрукты и ягоды. И если спланировать отпуск правильно, то есть возможность попробовать самые экзотические лакомства и получить заряд витаминов на целый год.

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      Карта ремонта дорог Абхазии

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