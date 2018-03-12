Новости по теме календари

Редакция SputnikАбхазия подготовила инфографику, на которой представлен производственный календарь на 2016 год. оту.
В связи с празднованием Дня Конституции Республики Абхазия 26 и 27 ноября объявлены выходными днями.
Правительство Абхазии утвердило в четверг 29 октября производственный календарь на 2016 год, согласно которому жителей республики ожидает 20 праздничных выходных дней.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
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