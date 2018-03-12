Новости по теме католики

Настоятель Римско-католического прихода, отец Ежи Пилюс прокомментировал историческую встречу Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Папы Римского.
Торжественная литургия по случаю Рождества Христова прошла в Римско-католической церкви Святого апостола Симона Кананита в Сухуме.
Отец Артур рассказал Sputnik, что Адвент — время ожидания, предшествующее празднику Рождества Христова, во время которого христиане готовятся к празднику.
Они надеются, что ясное, не допускающее иных интерпретаций и верное традиции слово понтифика - единственный способ "предотвратить релятивизацию учения Христова" и "развеять нарастающее смущение".
Католическая церковь "готова отказаться" от используемого метода расчета даты Пасхи, сообщил папа римский Франциск.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.